Il freddo spinge i regali di Natale: "Buon movimento, meglio del 2022"

Il clima finalmente freddo di questi giorni di avvicinamento al Natale favorisce i negozi di abbigliamento e calzature che, non più tardi di un anno fa, stentavano a causa di un inverno che non voleva saperne di arrivare. "Queste giornate fredde – commenta Duccio Mantellassi, dell’omonimo negozio di calzature – favoriscono senz’altro il cambio dell’armadio. Noi stiamo già iniziando a vendere scarpe più pesanti, adatte per la città e per chi vuole andare in montagna, ma puntiamo anche sui giorni di Natale e San Silvestro, quando è richiesto un look più elegante, per consigliare scarpe artigianali, di livello superiore alla media. L’alluvione è stata un brutto colpo per tutta la comunità pratese: questi segnali, se il meteo si mantiene tale, sono confortanti". "Già dallo scorso weekend – osserva Dina Logi, del negozio Acqua e Limone – abbiamo visto tanta gente in giro. Molti sono alla ricerca del regalo di Natale e il clima finalmente adatto alla stagione può favorire la vendita dei capi più pesanti. Da noi sono già passati sia per quelli che per pensieri più piccoli. La speranza è che si possa continuare così, perché il meteo incentiva la corsa al pacchetto sotto l’albero".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alessandra Coppini, vicepresidente Federmoda Pistoia e Prato: "Stiamo lavorando bene già dallo scorso fine settimana e adesso ci auguriamo di poter vendere i capi invernali. Abbiamo un assortimento enorme di capispalla, piumini, maglioni, pantaloni e attrezzatura da sci: un anno fa siamo rimasti fermi a lungo perché faceva troppo caldo, adesso speriamo di rifarci. Per i regali in molti aspettano all’ultimo, ma questo clima può accelerare le cose. Ne abbiamo bisogno, specialmente dopo il dramma che ci ha colpiti".

"Il meteo favorevole di questi primi giorni di dicembre – commenta Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – attiva una serie di acquisti invernali sia per le escursioni nelle zone montane che per la vita in città. Abbiamo ancora bene impresse nella mente le immagini dello scorso Natale, quando le temperature troppo alte per la stagione complicarono il lavoro di negozi, strutture alberghiere, ristoratori. Accogliamo questo incipit positivamente. Se il commercio si irrora di energie nuove , si crea un benessere di filiera".