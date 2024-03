Il flash mob per via Tirso: "Parcheggio ancora chiuso"

"Nel dicembre 2022 ci chiedevamo se avessimo dovuto aspettare le elezioni del giugno 2024 per avere il parcheggio all’angolo tra via Tirso e via Liliana Rossi, magari da inaugurare con il vanto dell’attuale giunta. Non sbagliavamo: il parcheggio è stato terminato ma resta chiuso. Inutilizzabile. Solo in questa ultima settimana pare si voglia dare la svolta decisiva all’apertura, ma ogni giorno che passa è un giorno in più di disagio e anche di rischio per tutti, come più volte abbiamo sottolineato".

Il comitato Vie Tirso-Tagliamento torna a protestare per i ritardi nella realizzazione del parcheggio pubblico a Chiesanuova. Una storia che va avanti da un decennio e che adesso sembra vicina alla risoluzione. Il comitato per fare sentire la propria voce ha organizzato un flashmob di protesta nei giorni scorsi. "Da oltre 10 anni è stata avanzata la nostra prima richiesta che già aveva trovato un principio di accordo con il governo cittadino di Cenni – prosegue il comitato -. Ci sono state iniziative ripetute durante le due giunte Biffoni. Rilasciata la concessione, ancora 3 anni per vedere realizzata un’opera di modestissime dimensioni e, al momento, un parcheggio inesistente". Il comitato poi chiede di non essere strumentalizzato. Il riferimento è al centrodestra che sta polemizzando da settimane sul tema di quello che è stato ribattezzato il ‘parcheggio fantasma’.

"Ci teniamo comunque a prendere le distanze da chiunque tenti di strumentalizzare l’impegno profuso finora dai cittadini della zona, appropriandosi di una lotta che noi stiamo portando avanti da anni e anni, con piena indipendenza e autonomia – dicono i membri del comitato -. Non ci interessano assolutamente le schermaglie tra destra e sinistra, di puro stampo elettoralistico: il parcheggio è per il bene comune. Non ha colori di sorta". Al netto del problema del parcheggio, il comitato poi guarda anche al prossimo futuro. "Vogliamo far sapere a chi avrà in mano il governo della città, da giugno in poi, che il comitato Vie Tirso-Tagliamento non si ferma – concludono -. Oltre al parcheggio, ci sono altri problemi e relative richieste che aspettano da tempo una risposta e un impegno concreto. E noi come comitato e gruppo di residenti e commercianti continueremo ad esserci per il bene comune del quartiere".

Sdb