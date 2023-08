Il fine settimana Rocca protagonista

Si comincia sabato 2 settembre alle 14.30 con il "Trekking sulle tracce della storia" dalla chiesa di Costozze alla Rocca di Vernio. Alle 16.30, "La fine del medioevo alla Rocca" con visita eccezionale alle antiche prigioni. Dalle 18 "Medii Aevi in Arce" animazione medievale con figuranti in costume e antiche leggende e dalle 19.30 "Medieval Street Food" con tegamaccio, ricotta mielata, porco arrosto, Ippocrasso. Alle 21 il concerto-spettacolo "Armonie crepuscolari".

Domenica 3 settembre alle 15 ritrovo in piazza del comune a San Quirico per il "Trekking sulle tracce della storia". Dalle 15 nuova visita guidata alla Rocca tra storie e antiche leggende, mentre alle 17 in giardino si terrà "Bevande medievali: profumi e curiosità del passato". Alle 18 il concerto-spettacolo “Castello in festa”. Sempre domenica 3, dalle 19.30, all’azienda agricola Il Poggiolino di Montemurlo "Saperi e sapori dei territori della via delle Rocche".