Il fine settimana nei musei. Idee a misura di famiglie

Ecco i principali appuntamenti nei musei di questo weekend. Al Museo del tessuto domani dalle 16.30 alle 18 laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni sul Furoshiki, è un tessuto quadrato, di seta o di cotone, con disegni molto simili a quelli dei kimono. Ha un’origine antichissima, si piega in vari modi e si usa per avvolgere e portare oggetti. Durante questo laboratorio, i bambini potranno sperimentare i vari utilizzi e cimentarsi in tecniche di legatura. L’attivita prevede una breve visita alla mostra Kimono - Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente ed è in collaborazione con Associazione culturale giapponese IROHA, Firenze. Si richiede la presenza di un accompagnatore, costo 5 euro prenotazione obbligatoria [email protected]

Il Museo di Palazzo Pretorio domenica alle 16 ospita invece C’è posta per te!, un divertente laboratorio per famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni. Si parte con una visita alla mostra L’albero degli zecchini alla scoperta delle lettere antiche, e si prosegue in aula didattica con inchiostro, pennini e pergamena per imparare i segreti della scrittura del Medioevo. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Il Museo di Scienze planetarie insieme e l’associazione astrofili Polaris organizzano domani alle 21.30 una serata speciale per osservare l’eclissi di Luna che sarà trasmessa in diretta, con proiezione su maxischermo, e sarà osservabile ai telescopi dell’associazione. In contemporanea, spiegazione del fenomeno e in generale la divulgazione sulle caratteristiche della Luna, a cura dell’esperto Luciano Ugolini. Contributo per la serata 2 euro a persona. In caso di meteo variabile, sarà impossibile osservare direttamente il fenomeno, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa in proiezione nel piazzale; in caso di pioggia la serata viene annullata. Prenotazioni sul sito del museo. Infine, domani alle 10.30 a Palazzo Datini sarà presentato il saggio "Prato, i pratesi e gli enti assistenziali. Ricerche sugli ospedali e sui ceppi tra XIII e XV secolo" alla presenza degli autori i Professori Alberto Luongo e Paolo Nanni, moderati nei loro interventi da Silvia Iovino, presidente dell’Associazione The Landladies. Per prenotarsi scrivere a: [email protected]