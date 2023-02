Il fine settimana a teatro Spettacoli per tutti i gusti

Quattro proposte nel weekend nei teatri pratesi. Al Politeama un cast di volti noti, un classico della commedia degli equivoci, un intreccio ricco di capovolgimenti di ruoli. Colpi di scena assicurati in Pigiama per sei, in scena oggi alle 21 e domani alle 16: lo spettacolo che nasce dalla penna del commediografo Marc Camoletti vedrà sul palco nomi conosciuti come Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi, comica da cabaret e Rufin Doh Zeyenouin, che nel cinema ha lavorato a fianco di Checco Zalone e del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. A dirigerli il regista Marco Rampoldi. Sullo sfondo, il più classico dei triangoli amorosi che diventerà un rombo e infine un poligono. Pigiama per sei rappresenta il tipico meccanismo perfetto, in cui ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda delle persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate.

Al Fabbricone oggi alle 17 la rassegna MetRagazzi ospita Game over, una fiaba coloratissima di inQuanto Teatro che intreccia alle parole una narrazione musicale e per immagini. E’ uno spettacolo sulla paura di affrontare la fine delle cose (grandi e piccole) e sulla difficoltà di finire quello che stiamo facendo, i compiti e i giochi, le partite a carte o a pallone, le serie tv che ci piacciono, i libri. In scena c’è Alice, una bambina che ha giurato di non finire più niente: né i compiti né le verdure nel piatto, tantomeno i giochi e i videogiochi. Niente e nessuno potrà mai scalfire la sua decisione, tranne forse un’avventura in un luogo fiabesco e moderno insieme: la Fabbrica delle Fini. È lì che in vaste e misteriose stanze si producono tutte le conclusioni che ogni giorno vengono consumate nel mondo. Quando Alice inizia a muovere i primi passi in questa fabbrica, due diverse visioni della vita iniziano a scontrarsi. Chi vuole finire tutto e chi non vuole finire nulla, chi ha bisogno di definire, chiudere, archiviare, e chi vuole lasciare tutte le porte aperte. Tra lieti fine e finali a effetto, ultime parole famose e titoli di coda, va in scena l’ambivalenza e la fragilià umana, di grandi e piccini, difronte al mistero della fine. Al Metastasio da ricordare oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 ultime repliche di "Ex - Esplodano gli attori", spettacolo prodotto dal Met e in anteprima assoluta, di Gabriel Calderón - uno fra i maggiori artisti di teatro in Uruguay -, con la regia di Emanuele Valenti che ne è anche interprete insieme a Monica Demuru, Christian Giroso, Lisa Imperatore, Marcello Manzella, Daniela Piperno, Lello Serao. Infine, al Borsi lo spettacolo di Giuseppe Allocca dedicato a Galileo è sold out sia oggi che domani.