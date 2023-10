Il festival "Future4Cities" sceglie Prato come modello in Italia. Premio Ambiente per il progetto di riforestazione "Urban Jungle"

Ci sarà una nutrita delegazione anche da Prato alla seconda iniziativa nazionale di Energia Popolare in programma oggi a Firenze. Parliamo dell’area del Pd che fa riferimento al governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e che si sta strutturando in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, col coordinamento regionale dell’assessore toscano Leonardo Marras e della sindaca di Empoli Brenda Barnini. In prima fila all’evento ci saranno sindaco e vicesindaco di Prato: Matteo Biffoni e Simone Faggi. Assieme a loro siederanno Alessandro Brogi, Simone Barni, Nicola Ciolini, Gabriele Alberti, Simone Mangani, Valerio Barberis, Paola Tassi, Sandro Lascialfari, Filippo Alessi e Antonio Facchi. Con ogni probabilità dovrebbe essere presente anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti.

"Una giornata come quella di domani è importante per il Pd – dice Biffoni -, perché è fondamentale che ci sia energia, in tutti i sensi. I contributi di idee fanno bene perché sono costruttivi, nessuno vuole mettere in discussione o in difficoltà il segretario ma è utile portare punti di vista diversi e proposte che riflettono le diverse sensibilità di un partito grande come il Pd". D’accordo anche il vicesindaco di Prato Faggi. "Vogliamo mantenere vive dentro al Partito Democratico le diverse sensibilità – commenta -, che devono essere poste in agenda dal partito. Un appuntamento in cui ribadire che il Pd è forza di governo a Prato, in Toscana e in tante realtà d’Italia".