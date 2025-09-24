Il duomo dall’alto. I suoi capolavori. Video e sorprese

PRATOIl duomo dall’alto e i suoi capolavori da vicino: domenica alle 16.45 nella cattedrale di Santo Stefano sarà presentato il video che racconta le bellezze della cattedrale di Prato "catturate" dalle immagini di un drone. Il filmato è corredato dai testi di Claudio Cerretelli, presidente dell’Opera del Duomo e già direttore dei Musei Diocesani, storico dell’arte e profondo conoscitore della storia della città. E’ un progetto che potrà essere utilizzato gratuitamente come biglietto da visita per promuovere Prato, realizzato e donato all’Opera del Duomo – la Fabbriceria della cattedrale – da Claudio Maddaleno, Stefano Rosati e lo stesso Claudio Cerretelli. Nel filmato - che mostra una piccola parte delle originali riprese appositamente realizzate da Dronefly Prato e collaboratori -, il montaggio e la postproduzione sono di Claudio Maddaleno, la fotografia e il coordinamento di Stefano Rosati, i testi appunto di Claudio Cerretelli. In circa dieci minuti sono tratteggiate la storia e le opere presenti nella cattedrale, il monumento più rappresentativo di Prato per importanza storica e stretto rapporto con la reliquia della Sacra Cintola - da secoli considerata il tesoro più prezioso della nostra città -, ma anche per la qualità degli artisti che hanno contribuito a impreziosirla: Giovanni Pisano, Agnolo Gaddi, Donatello, Paolo Uccello, Filippo Lippi, fino ai contemporanei Bob Morris e Pino Spagnulo, solo per citare i più noti.La fabbriceria, che ha tra i suoi compiti la valorizzazione della cattedrale, si è voluta dotare di un agile strumento di comunicazione, una sorta di biglietto da visita utilizzabile, oltre che in ambito cittadino, a supporto e integrazione di eventi nei quali venga presentata l’attività dei pratesi. Il filmato, infatti, potrà essere richiesto e utilizzato gratuitamente in occasione di fiere e manifestazioni in Italia e all’estero, in modo da richiamare il valore e le solide tradizioni di una città che è invece purtroppo ricordata spesso per le disfunzioni economiche, politiche e sociali. Anche in vista delle finalità promozionali e didattiche si prevede che possa essere realizzata una versione in lingua inglese e cinese del filmato.