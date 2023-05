Il duo Pantani-Surace veste villa Rospigliosi di arte ed emozioni

ChorAsis presenta domani alle ore 18 "The Hermit in the Garden" di Pantani-Surace, XIII progetto site specific realizzato negli spazi della storica villa Rospigliosi di Prato e visitabile fino al 22 luglio. Il progetto espositivo The Hermit in the Garden, organizzato dal duo artistico Pantani-Surace per gli spazi di villa Rospigliosi, sembra sfuggire a una definizione netta e precisa ma, in quella leggerezza formale e nel suo insieme, lascia intuire una connessione tra gli storici spazi del parco e della villa con un presente aperto ad una dimensione del vivere più allargata e collettiva. Un processo avviato da un’attivazione multisenso tra artista-opera-spettatore capace di generare domande attraverso lo sguardo, confidando sulla capacità individuale di creare relazioni di significato. Processo reso possibile dalla presenza di segni di relazione disposti strategicamente nello spazio, costruendo allusivamente percorsi di possibili interpretazioni. Tre i segni in The Hermit in the Garden collocati dai due artisti.