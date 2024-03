Il Drago ha portato fortuna. Pienone nei locali aperti

Chissà se è vero che il segno del Drago porti prosperità e buona fortuna, di sicuro domenica ha portato il pienone nei ristoranti del centro storico. Altro che tutto esaurito per il cenone di Capodanno (quello occidentale): la sfilata del dragone culminata ai piedi del Castello dell’Imperatore è stata ‘benedetta’ da tanti ristoratori pratesi rammaricati anzi di non aver potuto accogliere tutte le richieste per un pranzo all’ultimo minuto. Per non parlare di tanti bar: presi d’assalto per un caffè o un aperitivo. A scattare la fotografia di una domenica da incorniciare è Renzo Bellandi, titolare del Megabono e presidente provinciale di Fiepet Confesercenti. "Ho dovuto mandare via 40 persone, molte provenienti dall’Umbria o da altre zone della Toscana, perché non avevo più posto. Ormai non sono pochi i ristoranti dentro le mura che stanno aperti la domenica a pranzo, forse per questo l’amministrazione e le associazioni cinesi hanno peccato un po’ di superficialità: poteva esserci un invito a restare aperti. La sfilata del dragone è diventata un evento di richiamo turistico, da valorizzare per il futuro magari con eventi collaterali di spessore che coinvolgano più soggetti. Penso, ad esempio, a una mostra sull’arte contemporanea al Pecci".

Tanti turisti armati di macchina fotografica per immortalare i colori di una festa che ha unito Oriente e Occidente in un evento che cresce anno dopo anno, per la gioia anche delle categorie economiche. "Quest’anno c’è stata un’affluenza maggiore rispetto al 2023 – racconta Vladimiro Gori di Osteria su Santa trinita - Ho cercato di sistemare chi non aveva prenotato il tavolo ma non è stato possibile soddisfare tutte le richieste". I festeggiamenti per l’ingresso nell’anno del Drago si sono rivelati un affare anche per il ristorante Gucci Doc. La butta sull’ironia la ristoratrice Barbara Gentili che aveva 50 coperti tutti occupati. "Magari ci fossero più Capodanni cinesi durante l’anno: è soprattutto durante il periodo estivo che soffriamo". Prato, città turistica per un giorno.

Maria Lardara