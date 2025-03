"Il doppio senso in centro resta strategico"

Emergenza alluvione a Poggio a Caiano: il doppio senso su va Vittorio Emanuele, per il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, si è rivelato fondamentale per la viabilità e la sicurezza del paese.

"La chiusura del Ponte a Mulino - spiegano Matteo Bonfanti, Cristina Attucci, Stefano Chiti, Alfiero Cecchi e Nicola Spinelli - resa necessaria dall’innalzamento del livello dell’Ombrone, insieme all’allagamento della strada Statale SS 66 dopo il Ponte alla Furba nel Comune di Carmignano perdurata fino alla sera di domenica e alla chiusura del Ponte a Tigliano da parte del Comune di Prato, ha nei fatti lasciato il Ponte all’Asse come unica via di accesso e uscita dal paese. In questo contesto, il doppio senso su via Vittorio Emanuele ha svolto un ruolo cruciale nel garantire una gestione più fluida del traffico durante una fase di grande emergenza, consentendo di smistare i veicoli tra coloro che dovevano raggiungere il centro del paese e Poggetto e chi, invece, era diretto verso le zone di Carmignano o Comeana".

Il tema della sicurezza e della vulnerabilità di Poggio di fronte a interruzioni lungo le principali vie di accesso e uscita era già stato sollevato in passato: basta infatti un incidente per bloccare completamente la circolazione, impedendo spostamenti essenziali.

"Per queste ragioni - conclude il coordinamento di FdI - auspichiamo una soluzione strutturale e condivisa con la Provincia, al di là di qualsiasi posizione politica, per garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini. Ci teniamo inoltre a sottolineare che comprendiamo la posizione dei residenti di Via Vittorio Emanuele, e che la loro situazione dovrà essere affrontata con attenzione nel momento in cui si riuscirà a garantire la fluidità del traffico senza impattare negativamente sull’intero comune".