Il distretto pratese nel libro di Romagnoli Domani la presentazione

Domani alle ore 17 nella sala Convegni della sede di Prato della Camera di commercio, in via del Romito 71, sarà presentato il nuovo libro di Marco Romagnoli dal titolo "Struttura e problemi del distretto pratese (2010-2022)". Secondo volume sul distretto industriale di Prato che completa l’analisi e conclude l’arco temporale del primo volume, pubblicato nel 2020, col titolo "Sviluppo economico e governo locale: il distretto industriale di Prato 1944-2009". Romagnoli è stato ricercatore, direttore dell’Istituto di Ricerche e Interventi Sociali (IRIS) con numerosi studi e pubblicazioni sul distretto industriale di Prato, dirigente regionale, direttore generale del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana e sindaco di Prato. L’incontro sarà introdotto da un saluto di Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio, e a seguire Romagnoli discuterà del suo libro insieme al sindaco Matteo Biffoni, a Leonardo Marras, assessore alle Attività produttive della Regione Toscana, a Marco Bellandi, professore dell’Università degli Studi di Firenze e a Manuele Marigolli, presidente dell’associazione per il lavoro e la democrazia. L’ingresso è aperto a tutti. E’ gradita l’iscrizione (modulo sul sito www.ptpo.camcom.it).