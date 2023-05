"Il distretto pratese anticipa i cambiamenti"

Prima di tutto gli imprenditori, la loro passione e le loro capacità, il loro coraggio di innovare. Il futuro del Made in Italy dipende dalle scelte - non sempre facili - delle donne e degli uomini che fanno impresa. È un messaggio ripetuto più volte mercoledì pomeriggio dall’economista Severino Salvemini, docente alla Bocconi, durante l’incontro promosso da Pratofutura e dal Pin a Manifatture digitali cinema. Un confronto con gli interventi dei presidenti Marco Ranaldo e Daniela Toccafondi e dello scrittore Giorgio Van Straten. Salvemini, nel suo volume Quid imprenditoriale, oltre la retorica del Made in Italy, ha raccolto 53 storie d’impresa. "Gli ingredienti del successo del Made in Italy sono la passione imprenditoriale, il governo familiare delle aziende, il fatto che le piccole e medie imprese stanno crescendo con velocità molto alta e il rapporto che gli imprenditori hanno col territorio". E il distretto tessile? "Prato ha una capacità di anticipare il cambiamento - dice Salvemini - rispetto ad altri distretti monosettore ha sempre avuto l’intuizione di vedere in modo antesignano i cambiamenti. Ora l’impegno è quello di aggregare le piccole imprese in una filiera produttiva che superi l’individualismo e consenta di rafforzare dimensione e capacità finanziare delle imprese".