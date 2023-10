Il distretto in affanno: "La filiera sia compatta nel periodo di stallo. E tuteli le competenze"

Il rallentamento della produzione, i costi energetici ancora alti, la necessità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali e il costo del denaro che frena la voglia di investire. Sono alcune delle spine che inchiodano il distretto oggi in stallo come non mai, ma non per questo pronto a cercare soluzioni. A rilevarne lo stato di salute è Riccardo Matteini Bresci, coordinatore della sezione Nobilitazione e lavorazioni tessili di Confindustria Toscana Nord e amministratore delegato del Gruppo Colle. Un punto di vista importante da uno dei gangli della filiera tessile.

"Senza dubbio c’è un rallentamento nella produzione tessile pratese e sono tante le motivazioni, alcune delle quali di portata globale – afferma Matteini – Guerre e instabilità geopolitica non fanno bene all’economia in generale già come fattori psicologici, importanti soprattutto quando si parla di consumi del settore moda. Ma ancora di più, naturalmente, incidono dati concreti e materiali come l’inflazione, che erode il potere d’acquisto dei consumatori. Non è comunque solo un problema di mercato: anche la nostra competitività è minata da fattori che ci penalizzano".

Quali i fattori che principalmente danneggiano il distretto? "Ci sono meno ordini e ancora una situazione costi tutt’altro che risolta – spiega – . Dei costi energetici ormai si parla poco, sembra che sia tutto normale, ma non è affatto vero: c’è stata una certa stabilizzazione, almeno per ora, ma su livelli molto più alti di quelli dell’ultimo anno definibile ’normale’, vale a dire il 2019".

Il coordinatore della sezione Nobilitazione e lavorazioni tessili snocciola numeri che mostrano le difficoltà sul fronte energetico. "Fra materia prima, spread e oneri accessori il gas metano era a quota 25 centesimi di euro a metro cubo; è arrivato nel 2022 a una media di 1,40 euro al metro cubo, con picchi anche molto maggiori – afferma – Negli ultimi 4 mesi il prezzo medio finito è 55 centesimi di euro al metro cubo. E’ già tanto ma questo è il prezzo andando mese per mese: se un’azienda dovesse comprare ora il gas per il 2024 con contratti annuali, come accadeva un tempo, si troverebbe con un prezzo finito intorno agli 80 centesimi al metro cubo".

Non è molto diversa la situazione dell’energia elettrica. "Il prezzo finito nel 2019 era pari a 15 centesimi al kilowattora; nel 2022 35 centesimi al kilowattora; oggi siamo a 25 centesimi al kilowattora, che diventano 26 se si volesse chiudere un contratto a prezzo fisso fino alla fine del 2024", chiosa, ricordando che "le lavorazioni tessili sono quasi tutte tecnicamente energivore, e nel caso di tintorie e rifinizioni anche gasivore". Ai costi energetici le aziende devono sommare altre voci. Materie prime e prodotti chimici hanno passato momenti in cui erano difficili da reperire ma "ora la situazione si è abbastanza normalizzata dal punto di vista della disponibilità. Eppure i prezzi arretrano molto, molto lentamente". E qui scatta un’altra difficoltà: "Se si vuole essere prudenti e fare magazzino si paga ancora un prezzo alto, se il magazzino non lo si fa... non si è molto prudenti", commenta con una punta di ironia.

In un quadro non roseo Matteini Bresci richiama alla salvaguardia del livello "medio" della produzione. "Ci dimentichiamo spesso che il livello delle produzioni tessili pratesi è qualificato, con punte anche di vero lusso, ma che nella massa, nelle quantità, è non più che medio. E’ questo ’medio’ che genera volumi e occupazione. Ma è anche quello che fa più fatica ad assorbire gli aumenti". Per Matteini Bresci "una Prato che faccia solo lusso non è pensabile, anche perché gli stimoli all’innovazione, gli investimenti più consistenti, la massa critica derivano in gran parte da quel tessile ’medio’ che è il nerbo del tessile pratese".

Una situazione che deve essere ben chiara a tutti i passaggi della filiera e deve essere condivisa, come già successo con le impennate di energia e gas. "Allora il presidente della sezione Sistema Moda di Ctn, Maurizio Sarti, disse che tali impennate erano un problema di tutta la filiera e, sia pure con difficoltà e con qualche resistenza, si è riusciti ad andare avanti. Ora il momento non è migliore di quello: meno tensioni sui costi, ma anche ordini inferiori di numero e più frammentati di prima. Per poter tenere un ragionevole equilibrio bisogna che a questi elementi problematici non si sommino altri inciampi. Bisogna che nella filiera tutto scorra liscio, incluse le tempistiche dei pagamenti che a Prato tradizionalmente sono lunghe: devono diventare più brevi per tutti i prodotti, alti e meno alti".

Non ultima la questione delle risorse umane, che "non vanno penalizzate". E così "il ricorso agli ammortizzatori sociali, quando necessario, è un segnale che può essere letto in positivo: non vogliamo privare l’azienda di competenze fondamentali in una visione di prospettiva. Anzi, la preoccupazione per il ricambio generazionale è forte. La salvaguardia di figure specializzate, specie nelle fasi più fragili del ciclo di lavorazione, deve essere sentito come un problema proprio da tutta la filiera". A questa voce per gli imprenditori pratesi si aggiunge la voce del costo elevato del denaro. "Nel quadro attuale è difficile acquisire liquidità sia per far fronte ai costi che per investire. E ce n’è bisogno per entrambe le finalità". Infine, Matteini Bresci ricorda la sostenibilità come costo: "Ci crediamo, è un atto di responsabilità e di civiltà, ma costa, sia per realizzarla che per certificarla".

Sara Bessi