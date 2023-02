Il distretto ha fame di manodopera Academy per operai di rifinizione

Il distretto ha fame di manodopera ormai è un dato di fatto. Con il 50% della forza lavoro che ha già tagliato il traguardo dei 50 anni c’è poco da stare allegri. Le prime contromisure alla mancanza di tourn over stanno prendendo forma grazie alle scuole tecniche della città come Buzzi e Marconi che hanno stretto accordi con le associazioni di categoria e con società specializzate per creare percorsi didattici finalizzati all’inserimento in fabbrica di nuova forza lavoro. Ore di formazione specifiche orientate alle figure professionali maggiormente richieste.

Ma la strada del ricambio generazionale è lunga e tortuosa, a rischio ci sono le lavorazioni più particolari del distretto tessile. Fasi di lavorazione determinanti per la realizzazione di stoffe che hanno bisogno di mani sapienti.

Per andare incontro alle esigenze della città nasce la prima accademy per formare operai di rifinizione a Prato. L’obiettivo è formare addetti alla garzatura, cimatrice, ramosa, vaporizzo, decatizzo, calandra, follatura, rifinizione e ayro e follatura. Figure tanto rare quanto ricercate che c’è da scommetterci avranno un posto di lavoro assicurato al termine della formazione.

A scendere in campo è Adecco, società specializzata di ’The Adecco group’ che sviluppa e valorizza il capitale umano, che ha deciso di organizzare la prima academy per formare operai di rifinizione.

I candidati parteciperanno a un corso formativo gratuito, della durata di 80 ore, orientato al settore tessile. In particolare il corso, in partenza il 27 febbraio, si comporrà di una parte teorica e una parte pratica, che verrà svolta all’interno di una delle principali realtà aziendali pratesi.

Il percorso permetterà alle risorse prescelte di sviluppare la conoscenza dei cicli produttivi della filiera, dei principali tipi di fibre, finissaggio, nonché del processo di nobilitazione e finissaggio dei tessuti con i relativi macchinari e di lavorazione dalla fibra al tessuto finito. Una full immersion nel cuore pulsante del distretto per essere pronti al termine del percorso di formazione a fare ingresso nel mondo del lavoro. Uno dei problemi sollevati riguarda infatti la distanza tra la formazione accademica e quella sul campo: conoscere i macchinari, i segreti del mestiere è un valore aggiuto necessario per non perdere il know how del distretto

Chi fosse interessato può farsi avanti. Per candidarsi, è possibile consultare il link https:adecco.ncoreplat.comjobposition o inviare il proprio curruculum v all’indirizzo mail: [email protected]

