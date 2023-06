Il distretto di San Paolo si sblocca Finalmente il bando per i lavori

Il mese di giugno è stato quello della svolta, almeno formale, per l’Asl Toscana Centro su due partite attese ormai da un decennio in città: la nuova palazzina dell’ospedale Santo Stefano e il distretto sociosanitario di San Paolo. Se nel primo caso i lavori sono già stati appaltati e consegnati a livello burocratico (ma il cantiere ancora non si vede), nel secondo è arrivata la pubblicazione della gara d’appalto da parte della stessa Asl. Non sarà una procedura aperta a tutti, bensì negoziata. Cioè l’Asl inviterà almeno dieci operatori economici già presenti nell’elenco degli operatori aziendali "nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti". Di fatto l’Asl rispetto alla delibera dello scorso 29 marzo ha cambiato idea. Se prima si pensava a una procedura aperta e all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ora si passa alla procedura negoziata. A spiegarne il motivo è la stessa azienda sanitaria.

"A seguito di ulteriori valutazioni di opportunità, quali la semplificazione e l’ottimizzazione delle tempistiche, l’urgenza di avviare i lavori e la sussistenza di un adeguato numero di operatori economici nell’elenco degli operatori aziendali, si è convenuto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata", spiega l’azienda nella delibera. L’elenco delle ditte invitate non è ancora pubblicato on line. Di sicuro invece si conosce l’importo del cantiere: 6,5 milioni di euro, di cui 4,8 di lavori, 234.000 per la sicurezza e il resto per arredi e strumentazioni. Una cifra che è decisamente lievitata rispetto agli iniziali 4 milioni di euro previsti (finanziati dallo Stato con l’articolo 20) e che costringeranno Regione e Asl a un ulteriore esborso economico.

Per quanto riguarda l’aggiudicazione della gara, l’offerta tecnica peserà per il 70% del totale, mentre quella economica varrà il 30% del punteggio. Ricordiamo che il nuovo distretto sociosanitario sorgerà in via Toscanini, in un’area di proprietà del Comune compresa tra le scuole Mascagni e il parcheggio. La struttura si estenderà su una superficie di circa 1.830 metri quadri. Troveranno posto prelievi, prenotazioni, visite specialistiche, assistenza infermieristica, assistenza sociale, rilascio esenzioni, scelta del medico, Punto insieme, vaccinazioni. E grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale sarà garantita l’assistenza medica di base e di continuità assistenziale, l’assistenza domiciliare, oltre all’assistenza alle persone non autosufficienti. Senza dimenticare la guardia medica.

Infine i tempi. L’Asl Toscana Centro nella gara d’appalto dà 630 giorni alla ditta vincitrice per giungere alla conclusione dei lavori. L’obiettivo è quello di avere il nome dell’aggiudicatario e di partire col cantiere entro fine anno. Questo significa che il distretto potrebbe vedere la luce entro l’autunno 2025. Cioè undici anni dopo la chiusura del vecchio distretto, che scatenò proteste e l’organizzazione di una raccolta firme a San Paolo e Borgonuovo.

Stefano De Biase