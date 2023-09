Il dilemma (di facile soluzione)

Essere o non essere? O meglio, esserci, o non esserci? In questo caso, nel caso del Pecci, esserci era meglio. Poteva rappresentare un segnale d’attenzione, vista l’attenzione che i media (e la politica, le elezioni non sono mica lontane) stanno riservando al Pecci. Eppure ieri il cda e in particolare il presidente Bini Smaghi ha scelto di non essere all’incontro con i sindacati che si sono dovuti ‘accontentare’ del direttore Stefano Collicelli Cagol. Sui licenziamenti – i sindacati chiedono la revoca – è tutto rimandato al 21 settembre, all’incontro con Regione e Comune. Tornando al dilemma, "esserci", ieri, non era obbligatorio. Ma sarebbe stato un segnale d’attenzione. E l’impressione è che nemmeno Amleto avrebbe avuto dubbi.