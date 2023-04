Il difficile equilibrio da trovare

Leonardo Biagiotti

Affrontare il problema finché c’è ancora tempo. Sono bastate poche giornate calde di primavera per innescare di nuovo le polemiche contro la malamovida da parte dei residenti del centro. Il senso delle proteste è sempre lo stesso: meglio una città viva anche la sera piuttosto che un centro storico silenzioso ma prigioniero degli spacciatori, però non vanno bene nemmeno le strade ridotte a latrine e schiamazzi fino a notte fonda. Un equilibrio è difficilissimo, così come sui parcheggi, e finora non è stato trovato. Prima di arrivare alla movida vera dell’estate, però, c’è ancora tempo. Non bisogna sprecarlo: potenziare subito i controlli nei fine settimana, per convincere magari i residenti a potenziare la pazienza.