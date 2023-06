Il debutto con Ozon e "Mon Crime" Ci sarà anche Cinefilante

Primo film in programmazione sabato alle 20.45 sarà "Mon crime, il colpevole sono io", scritto e diretto da François Ozon, uno dei film più apprezzati da pubblico e critica negli ultimi mesi. Tra le novita di questa stagione al Castello quattro appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, sempre nella serata di giovedì: due a cura di Cinefilante, il progetto dedicato al cinema di qualità per i piccoli, che propone giovedì 6 luglio "Ernest e Celestine. L’avventura delle sette note" e giovedì 20 luglio "La canzone del mare di Tomm Moore"; due con Cinefilante + con titoli mainstream come SuperMario e Il Gatto con gli stivali. Fra le altre serate da citare quella di martedì 11 luglio con l’associazione Sedici che presenterà "Tutta la bellezza e il dolore", Leone d’Oro Venezia 2022, storia intima ed emozionante di Nan Goldin una delle più influenti fotografe contemporanee. Le serate a cura delle associazioni cittadine che collaborano alla programmazione dell’arena proseguiranno in agosto, con le proposte di Collettivo Snellinberg, Scuola di Cinema Anna Magnani, associazione Cinema italiano. Infine, rinnovata la collaborazione con il Gradisca di via Settesoldi, che offrirà aperitivi a prezzi speciali a chi si presenta con il biglietto del cinema.