Il Dagomari tiene al suo giardino. Crowdfunding per mantenerlo

Un impegno collettivo per proseguire nella sistemazione degli spazi esterni del Dagomari. L’iniziativa parte dai rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio d’istituto che chiamano a raccolta gli studenti e le famiglie e aprono un crowdfunding per raccogliere fondi che saranno utilizzati per l’acquisto di materiali e forniture necessarie per proseguire nei lavori di sistemazione degli spazi verdi dell’istituto, iniziati grazie al progetto Edugreen.

"Il nostro Istituto è circondato da uno spazio verde piuttosto grande - commenta la dirigente Claudia Del Pace - e da alcuni anni alcuni volenterosi docenti hanno dedicato tempo e impegno a renderlo non solo più bello, ma soprattutto più godibile da parte degli studenti. Abbiamo utilizzato vari finanziamenti e devo dire anche alcune piccole donazioni da parte dei docenti e della comunità scolastica, molto importante è stato il Pon Edugreen".

Lo spazio esterno è utilizzato dagli studenti talvolta come occasione di studio per alcune specifiche discipline, in altri casi per svolgere attività di educazione civica, comunque come spazio di aggregazione. In particolare, grazie al progetto, è stata realizzata una serra esterna allacciata alla rete idrica e alimentata con un pannello solare. Al suo interno presenta sia allestimenti tradizionali per le mansioni di giardinaggio che una torre per la coltivazione idroponica. È stata risistemata un’area di oltre un ettaro, in cui sono stati piantumati diversi alberi da frutto, alcune querce, piante aromatiche e profumose e una siepe di alloro che funge da schermo alla tangenziale.

Il link per la donazione https://gofund.me/98dcee89, l’obiettivo di raccogliere 5000 euro per aiutare la scuola a mantenere il giardino per i prossimi 5 anni.