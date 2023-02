PRATO

Ben 15mila euro donati a 6 diverse associazioni benefiche del territorio (e non). L’ultima edizione della "Rivista" del Buzzi è stata assolutamente un successo e a confermarlo, ieri mattina, sono stati gli assegni consegnati ad Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, Onlus Oltremare, Politeama Pratese, Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, Fondazione Marta Cappelli Onlus e Progetto Futuro Prato da parte dei ragazzi delle pagliette e dei membri dell’associazione Club Le Pagliette, sotto gli occhi compiaciuti del presidente del consiglio comunale, Gabriele Alberti. In totale 6 assegni da 2.500 euro, uno per ciascuna associazione, che andranno a contribuire alla realizzazione di vari progetti di assistenza, alla realizzazione di nuove strutture per bambini bisognosi e non solo. "Quando nonostante le tante difficoltà si riesce a raggiungere il traguardo con questi risultati non si può che sentirsi ripagati di tutto l’impegno profuso e gli sforzi fatti – commentano Gabriele Villoresi, presidente dell’associazione Club Le Pagliette, e Niccolò Sarti, presidente delle Pagliette -. Oltre al record di pubblico e del numero di giovani esordienti sul palco, siamo riusciti a consegnare a varie associazioni benefiche somme che porteranno a superare il tetto dei 100mila euro elargiti con i proventi delle varie Riviste degli ultimi dieci anni. Un traguardo davvero importante, a maggior ragione considerando che questa ultima rappresentazione è stata rimandata per due anni a causa della pandemia da Coronavirus".

L. M.