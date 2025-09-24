Il cuore delle donne. Malattie cardiovascolari. Visite e servizi gratuiti

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Oda), organizza da venerdì e fino al 2 ottobre una settimana dedicata alla salute cardiovascolare a cui l’ospedale Santo Stefano di Prato, appartenente al network dei Bollini rosa, aderisce con varie iniziative. L’obiettivo è promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie come l’ictus, l’infarto miocardico, le patologie vascolari cardiache, l’aterosclerosi e l’ipertensione. Le donne hanno una percezione più bassa del rischio di tali patologie poiché esse tendono a manifestarsi con un ritardo di circa 10 anni rispetto agli uomini, grazie all’effetto protettivo dello ‘scudo ormonale’ prima della menopausa. Poi, la frequenza di tali patologie è più alta nelle donne e con una prognosi peggiore. Così il ruolo della prevenzione primaria legata agli stili di vita e della diagnosi precoce rivestono un ruolo importante. Per tutta la settimana, l’ospedale Santo Stefano offrirà servizi clinico-diagnostici ed informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, neurologia e fisiatria. Gli appuntamenti: venerdì dalle 15.30 alle 18 "Prevenzione fibrillazione atriale" con elettrocardiogramma, dottor Gabriele Grippo. Lunedì 29 (ore 10-12 e 15-17) "Cuore in movimento", con le dottoresse Margherita Imbrenda e Giulia Zambelan. Il 1° ottobre (14.30-18) "Prevenzione Ictus" con le dottoresse Alba Caruso e Cristina Rago. Il 2 ottobre (9-14) "Prevenzione malattie delle valvole cardiache" ed ecocardiogramma, dottoressa Noemi Cenni. Per partecipare e prenotare l’appuntamento contattare la dottoressa Carla Giorgi ai numeri: 0574 80 4658, 339 2473656 o alla e-mail: [email protected]