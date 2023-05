Il cuore dei pratesi Aiuti agli alluvionati "Bello ridare speranza a chi è in difficoltà"

Il cuore della gente, dei commercianti, delle aziende dei Comuni medicei e di Prato, domenica ha portato aiuti agli alluvionati di Conselice. Rebecca Ciardi, giovane parrucchiera di Poggetto che ha messo a disposizione il suo magazzino, il cortile e il loggiato di casa per raccogliere il necessario. E lei stessa con parenti e amici è partita per portare a destinazione il materiale. "L’idea della raccolta – spiega Rebecca – è partita da me e mio marito Enrico Batistoni e nel viaggio si è unito mio fratello Dario. Portare un minimo di sollievo significa ridare speranza a quelle popolazioni della Romagna così duramente colpite". La scorsa settimana, in pochi giorni, il materiale (dalle lenzuola alle pale, dagli alimenti a lunga conservazione all’abbigliamento) ha riempito prima il magazzino di Rebecca e poi lo spazio esterno. Rebecca ringrazia tutti coloro che hanno donato e si sono adoperati: Coralba Martini, Francesca Fedini e Massimiliano Lombardi per la gestione delle scatole e le divisioni delle cose; Dario Pucci, Moreno Ciardi e Antonello Prenza per la disponibilità di sabato notte a caricare il camion; l’autonoleggio Treemme di Quarrata ha messo a disposizione gratuitamente il furgone; la ditta Coleschi di Prato ha donato guanti in lattice; Gianna Balestri ha raccolto tantissime cose dai genitori e i docenti dell’istituto comprensivo Il Pontormo di Carmignano; poi la Ferramenta Spinelli ha fatto una importante donazione di guanti da lavoro; la Benetton Intimo di Poggio a Caiano e Lombardi Calzature di Seano hanno fatto altre donazioni di materiale così come Ciardi Bazar e l’associazione Ramunion di Prato. Ha collaborato l’associazione delle Briciole e il Comune di Poggio a Caiano.

M. Serena Quercioli