Il cuore batte i ladri Ricomprato il triciclo al disabile derubato "Bello, grazie a tutti"

Il triciclo elettrico per ridare l’autonomia a Paolo Pellegrini, disabile di 64 anni di Galciana, è arrivato. Quello che aveva, peraltro nuovo, glielo avevano rubato nel giugno scorso davanti alle Poste, un furto senza cuore che aveva spinto la Pro Loco a promuovere una raccolta fondi durante i martedì sera del "Luglio Galcianese", distribuendo le cassettine per le offerte in 30 negozi.

Pellegrini, che vive con gli anziani genitori, aveva comprato la sua speciale bicicletta su internet, spendendo 1600 euro attraverso un finanziamento. Dopo il furto, con una pensione di 700 euro, non poteva certo farne un altro, così era rimasto senza mezzo e con il debito da pagare. Il triciclo rappresenta le sue "gambe" per uscire, senza ha difficoltà a muoversi.

La raccolta nei negozi del paese ha permesso di estinguere il debito del mezzo rubato, pari a circa 1300 euro, poi è arrivata la sorpresa più bella: un gruppo di imprenditori che vogliono restare anonimi ha acquistato il nuovo mezzo. Per farlo si sono rivolti a don Luca Rosati, parroco della chiesa di San Pietro Apostolo, che ieri mattina ha accompagnato Pellegrini a ritirare il triciclo nel negozio Coppini.

"Noi siamo soddisfatti del risultato – spiega Ubaldo Mannini, presidente della Pro Loco – perché la Pro Loco opera per la comunità quando c’è bisogno, non è solo l’associazione che organizza feste. Non è stato semplice trovare questo triciclo elettrico ma il negozio Coppini ci è riuscito e quindi diciamo grazie a tutti". "Si sono ricongiunte due iniziative – aggiunge Simona Lavorini, una delle referenti della raccolta fondi – che hanno permesso di fare una beneficenza doppia". Ha contribuito pure il circolo Arci "Renzo Innocenti" che Pellegrini frequenta da anni: anche lì era stata collocata la cassetta. Commosso e al settimo cielo il pensionato, un ex cuoco messo a dura prova negli anni dai problemi di salute: "Dico grazie a tutti. La Pro Loco mi ha seguito nella burocrazia che per me non è semplice. Finalmente posso uscire di casa e riprendere le mie commissioni anche per i miei anziani genitori. Con questo triciclo posso andare da solo alle visite all’ospedale Santo Stefano, ma ora metterò il localizzatore Gps, come mi ha consigliato il negozio".

Don Luca Rosati descrive questa esperienza come un esempio della nostra "infarinatura cristiana".

"Nei giorni in cui si parlava del furto – racconta il parroco – e ci stavamo attrezzando per raccogliere soldi, mi arrivò la telefonata di un signore che guidava un gruppo di imprenditori. Disse che erano disponibili a sostenere la spesa per il triciclo, in maniera del tutto anonima. Per me questa è la provvidenza: oggi, seppur circondati da tanto male, siamo capaci di fare tante opere belle. L’iniziativa della Pro Loco inoltre è la prova di come si crea la comunità".

M. Serena Quercioli