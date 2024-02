Il cuoco dei presidenti italiani. Catzola svela i suoi segreti culinari

Nel cuore della cucina e della politica si intrecciano storie avvincenti. Il libro "Il cuoco dei Presidenti" scritto dallo chef e gastronomo, cuoco del Quirinale Pietro Catzola è stato presentato alla libreria Giunti al Punto di Prato dal Lions club Prato Castello dell’Imperatore, presieduto da Lucia Livatino che, con la giornalista enogastronomica giornalista Marzia Morganti, ha accompagnato gli ospiti nel mondo dell’ autore. Il libro non è solo una raccolta di ricette, ma anche un affascinante resoconto delle dinamiche di potere e delle sfide che si presentano nel soddisfare i gusti raffinati dei leader mondiali. Tra le pagine emergono aneddoti intriganti e divertenti, la passione e l’attenzione dello chef nel soddisfare le esigenze dietetiche, le preferenze personali e le tradizioni dei presidenti. Come sottolineato dalla presidente Livatino "Catzola è un uomo legato alle tradizioni culinarie del nostro bel Paese, che ha saputo arricchire con nuove e fantasiose ricette", come il famoso riso alle erbette, che tanto piaceva alla regina Elisabetta d’Inghilterra.