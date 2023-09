Il corto che parla di lei è tutto made in Prato Dalla regia agli abiti firmati Eleonora Lastrucci

C’è molto di Prato nel cortometraggio che il regista Massimo Smuraglia ha dedicato alla storia e alla vita di Clara Calamai. "Nec tecum nec sine te" è il titolo del corto che sarà presentato in anteprima sabato 23 settembre alle 17 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini. La sceneggiatura è stata scritta da Ilaria Malvilla, spesso collaboratrice di Smuraglia. Due degli abiti indossati da Noemi Cusato, che interpreta la diva, sono stati ideati e realizzati dalla stilista pratese Eleonora Lastrucci, che da sempre veste attrici del cinema e della televisione. "Un grande onore per me - dice Lastrucci - aver dato il mio personale contributo nel cortometraggio dedicato a Clara Calamai, una nostra grande concittadina".