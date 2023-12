Il Corteggio avrà nuovi materiali. Rinforzo al sostegno della Regione

Una boccata d’ossigeno per il Corteggio storico che non è rimasto indenne all’alluvione dello scorso 2 novembre.

La sede di Oste si è allagata ed è rimasta danneggiata la gran parte del materiale del gruppo. Per fortuna i volontari sono riusciti a salvare il grande patrimonio di abiti storici, mentre sono andati completamente distrutti gli accessori come scarpe, cinture, cappelli. Nei giorni scorsi l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero e la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni hanno partecipato ad un incontro propedeutico all’uscita della delibera che stabilisce le linee guida del nuovo bando a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica che la Regione finanzia, anche per il 2024, con 500 mila euro.

A dare l’annuncio il presidente della Regione Eugenio Giani di fronte ai rappresentanti di oltre 200 associazioni ed enti locali riuniti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Nell’occasione Giani ha conferito al Corteggio di Montemurlo una pergamena come riconoscimento per l’iscrizione al Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana 2023. A ritirarla era presente l’assessore di Montemurlo, Giuseppe Forastiero, il cui intervento è stato accolto da un lungo applauso in segno di vicinanza ai cittadini montemurlesi colpiti dall’alluvione. "All’assemblea del mondo della rievocazione storica toscana ho raccontato le difficoltà che Montemurlo ha affrontato nell’ultimo mese – spiega l’assessore Giuseppe Forastiero -. È importante che i cittadini e le aziende di Montemurlo alluvionati non vengano dimenticati dalle istituzioni".

Il Gruppo Storico si costituisce nell’aprile del 2000, con l’intento di far conoscere e apprezzare ancora di più la storia del territorio montemurlese del 1537, periodo in cui avvenne la famosa Battaglia di Montemurlo tra il Signoria Medicea e i fuoriusciti repubblicani contrari al regime mediceo. Il gruppo è formato ad oggi da circa ottanta tra figuranti, musici, sbandieratori, danze rinascimentali, antichi mestieri. Un danno per l’associazione che si basa solo sul volontariato e la passione.

"Il mondo delle rievocazioni storiche è prezioso per far conoscere la storia e l’identità dei territori – conclude Forastiero – Tra i danni che abbiamo subito, anche il nostro Gruppo storico ha perso tanto materiale ma siamo certi che, con il sostegno della Regione, sapremo affrontare anche questa nuova sfida e tornare a far conoscere la storia della battaglia di Montemurlo attraverso le attività del Corteggio".

Silvia Bini