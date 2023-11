Il corso per fare da soli i prodotti di bellezza

Crema e balsamo fai da te, con un risultato da far concorrenza ai prodotti di bellezza. E con ingredienti naturali. Domani, dalle 18,30 alle 20, al circolo Arci 11 Giugno di Carmignano c’è il "Corso di autoproduzione", adatto anche ai bambini, a cura di "Me Lo Produco", laboratorio naturale dedicato alla produzione di prodotti per la persona fatti in casa. Cristina Nigrelli, naturopata e appassionata di benessere naturale, tiene laboratori in tutta Italia, nelle scuole superiori, per divulgare queste tecniche. L’iniziativa è del gruppo Gas Fico e occorre prenotare al al numero 340 3963920 o via email a [email protected]. Il contributo sarà di 5 euro, a fronte del quale si porterà a casa: una crema 2 in 1 cioè balsamo labbra e crema mani e una bomba effervescente da vasca, entrambi fatti durante il corso.