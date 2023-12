Il coro della Verdi per Zipoli. Domani le voci dei ragazzi e un grande organista spagnolo

Nuovo appuntamento del XIII Festival intitolato al compositore pratese Domenico Zipoli domani alle 18.30 nella chiesa dello Spirito Santo. Il rinomato virtuoso spagnolo Joxe Benantzi Bilbao, docente di organo al conservatorio di Alicante, interpreterà musiche del pratese Domenico Zipoli e degli autori spagnoli Francisco Correa de Arauxo, Pablo Bruna e Antonio Martín y Coll, che in parte rivelano una stretta filiazione da briosi balli popolari diffusi nel Seicento, come la Españoleta e la Xacara. Di Zipoli - che soggiornò a lungo a Siviglia, prima di imbarcarsi per l’America Latina come missionario gesuita - il maestro spagnolo eseguirà la Pastorale, la Canzona in Do e anche alcuni Versi liturgici con le sezioni cantate in gregoriano affidate alle fresche voci del coro giovanile della scuola di musica Verdi diretto da Rossella Targetti (foto). Il coro – che ha al suo attivo numerosi concerti e vari premi - interverrà anche nell’esecuzione della canzone popolare spagnola dedicata alla Immacolata Concezione Todo el mundo en general, che il maestro Bilbao eseguirà all’organo nella splendida versione ricca di variazioni composta dal compositore sivigliano Correa de Arauxo nel Seicento.

Il coro canterà anche un proprio repertorio, accompagnato da Massimiliano Calderai, comprendente celebri brani di Johannes Brahms, Francis Poulenc, dell’ucraino Mykola Leontovich, oltre che della tradizione popolare natalizia. Il concerto è sostenuto economicamente anche dai Lions Club cittadini che alcuni fa contribuirono al restauro del prezioso organo barocco della chiesa.

Prossimo appuntamento con il festival mercoledì 6 dicembre alle 21, Chiesa di San Francesco, "Zipoli, Pesciolini e...": le Tuscae Voces di Elia Orlando, insieme ai tromboni e ai cornetti de La Pifarescha e all’organista tedesco Andreas Liebig, si uniranno per impaginare un programma incentrato su Zipoli, Bach e Pesciolini, altro compositore pratese da riscoprire. Tutti i concetri sono a ingresso libero