Il "Coraggio e Avanti" alla rivelazione Tiberi

Il Premio "Coraggio e Avanti" organizzato dal Gruppo Amici del Ciclismo presieduto da Luca Limberti, ha festeggiato il ventennale nella sede del convento dei Padri Carmelitani, conosciuto come Centro Spirituale del Ciclismo e che ospita anche il Museo Filotex. La celebrazione della messa ha aperto il programma poi la festosa premiazione. Il premio "Coraggio e Avanti" a Antonio Tiberi: "Sono contento della stagione 2024 con il quinto posto al Giro d’Italia e il primo posto nella classifica dei giovani. L’anno prossimo cercherò di migliorare il mio rendimento, preparandomi bene per la corsa rosa". Il premio Gastone Nencini all’ex corridore sovietico Andrei Tchmil, quello nel ricordo di Franco Ballerini a Silvio Martinello. Il premio "Ammiraglio D’Oro 2024" per Luca Guercilena, team manager della Lidl Trek, quello intitolato ad "Alfredo Martini Azzurri d’Italia" per Gianni Bugno e Claudio Chiappucci consegnato da Silvia e Milva, le due figlie del mitico Alfredo. Premi Davide Faraoni e Mario Sani all’Under 23 Davide Piganzoli, e allo juniores iridato su pista Fabio Del Medico, mentre il premio femminile per la Campionessa Europea Gaia Masetti. Il premio "Over 35 Edo Gelli" per Giacomo Nizzolo, oltre a premi particolari per Davide Goetz presidente dell’Associazione Italiana Direttori Sportivi Professionisti), Fabio Sabatini, Sergio Bianchetto, Walter Gorini, Elisabetta Nencini, al presidente del Team Franco Ballerini Franco Miniati. Infine agli ex corridori presenti che fecero parte del gruppo sportivo pratese Filotex di Viaccia, al fotografo Valerio Pagni, mentre agli organizzatori del premio "Coraggio e Avanti" è stato donato dal Velo Club Empoli, la società cui appartiene Fabio Del Medico, un quadro con la foto della maglia iridata autografata vinta dallo juniores ai mondiali.

Antonio Mannori