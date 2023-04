Il coraggio diventa libertà "Denuciate"

Maristella Carbonin

Martina si specchia. Sul volto porta i segni della furia con cui i due picchiatori si sono accaniti su di lei, quando stava rientrando a casa.Nel cuore la ferita di sapere che è stato l’ex fidanzato a ordinare l’aggressione. Ma coltiva anche una forza nuova, Martina, quella che le fa dire oggi: "Ho fatto bene a denunciare, a metterci la faccia". Una consapevolezza ritrovata e che, in fondo, è un passo di libertà. E libertà e coraggio camminano assieme. Martina vorrebbe mettersi in contatto con l’attuale ragazza del suo ex fidanzato. E in fondo con tutte quelle donne che rimandano la denuncia al prossimo schiaffo, sperando che non ce ne sia più nessuno. "Denunciate sempre", è il messaggio.