Il coraggio di liberarsi dalle catene

Continuare a indignarsi significa non rassegnarsi a un sistema. Quello di una fetta di città, la "città illegale", il distretto parallelo, dove ancora oggi troppi lavoratori vengono ingoiati da quello che è un meccanismo infernale. Lavoratori che diventano ingranaggi di una macchina che deve per forza correre. Lavoratori sfruttati come schiavi, inutile girarci attorno. L’ultima storia potete leggerla a pagina 3. Quattordici ore di lavoro di fila, mesi e mesi senza un giorno libero. Eppure c’è una luce, nella melma di questa storia. Un’operaia ha avuto il coraggio di denunciare. Di battere i pugni, sfinita da un sistema disumano. Bisogna partire da qui perché anche questa fetta di città, prima o poi, possa raccontare una storia diversa.