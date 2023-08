"Il coraggio dei vinti" di Bianchi a Prato: Finalista al Premio Salsomaggiore

Nuovo traguardo per Francesco Bianchi e il suo romanzo d’esordio, "Il coraggio dei vinti", pubblicato a gennaio da Armando Curcio Editore. Lo scrittore, fiorentino di nascita ma pratese d’adozione, è infatti entrato nella rosa dei finalisti del premio letterario Città di Salsomaggiore, che il prossimo 2 settembre annuncerà il vincitore della prima edizione.

Magari, a salire sul gradino più alto del podio sarà proprio "Il coraggio dei vincitori", romanzo storico ambientato durante la Seconda guerra mondiale, che affronta la vicenda dei circa 600mila internati militari italiani, i quali decisero di non assoggettarsi ai nazifascisti, pagando la scelta con la deportazione.

Bianchi, da oltre vent’anni analista finanziario e allo stesso tempo appassionato di storia, si è totalmente affidato ai documenti originali del periodo, rintracciati nell’Archivio di Stato e nella banca dati tedesca Arolsen. Documentazione unica che racchiude il ciclo dell’opera: dalla chiamata alle armi da parte della Repubblica di Salò al ritrovamento dei superstiti a Norimberga, passando per il campo di transizione di Kassel e quello di prigionia di Greisheim.

Quello della finale a Salsomaggiore non è, come detto, il primo traguardo per il romanzo, che infatti ha ottenuto altri tre riconoscimenti internazionali in pochi mesi: finalista inediti al premio Clara Sereni e al premio internazionale 18 maggio, ma soprattutto vincitore del premio "Opera Prima" alla rassegna internazionale Cristina Campo.