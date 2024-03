E’ a un passo dalla nascita il “Consorzio di tutela dei vini Carmignano”. Sedici produttori dei vini di Carmignano, praticamente la quasi totalità, hanno dato il via agli adempimenti necessari alla sua costituzione e il suo successivo riconoscimento da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si tratta del passaggio fondamentale che fornirà al Consorzio tutti gli strumenti necessari per la sua piena efficienza operativa, all’interno della Comunità Europea, nei compiti ai quali è delegato: tutela del prodotto, controlli sul rispetto delle regole comunitarie sulla produzione, valorizzazione del prodotto e promozione del territorio. In particolare, saranno attivate tutte le azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia svolte nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, in collaborazione e sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF, in raccordo con la Regione Toscana. La struttura del Consorzio è complessa: le sue competenze saranno relative a ben tre Denominazioni ovvero ai vini Carmignano Docg, ai vini Barco Reale di Carmignano Doc (rosso e rosato) e al Vin Santo di Carmignano Doc.