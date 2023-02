Il concerto rock di Artemente

Con la musica rock nel cuore, concerto del gruppo Artemente sabato 25 febbraio al Backdoors in via Soffici a Poggio a Caiano. Il gruppo musicale, nato nel 2002, è formato in massima parte da medici e operatori sanitari dell’Asl, musicisti non professionisti che attraverso la musica portano messaggi di solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto alla sezione di Prato AIL-associazione italiana leucemie. L’associazione che sostiene la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica, dispone di un servizio di assistenza oncoematologica domiciliare per i pazienti di Prato e provincia.

Il concerto inizia alle 21.30 (10 euro), possibile cena e concerto alle 20 (30 euro). Per prenotazioni è possibile contattare: 339-2350287; 389-2661766.