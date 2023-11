"Il Comune non c’entra con lo stop ai lavori"

Renzo Breschi, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale a Poggio a Caiano, interviene sui lavori di piazza XX settembre: "È arrivato il momento di mettere un punto a questa storia, elencando i passaggi cronologici. I lavori partono ed hanno tutti i permessi per partire. L’unica cosa che mancava era il parere favorevole di Regione e Provincia per la parte che riguardava la Statale 66 e via Pratese. I lavori sono andati avanti fino a che il direttore dei lavori, con una pec ha comunicato al Comune che avrebbe interrotto i lavori in attesa di avere il permesso da parte degli enti. Ci siamo attivati subito, inviando tre pec al direttore dei lavori con la richiesta di riprendere i lavori della piazza. è tutto documentabile. Questa interruzione non dipende dall’amministrazione. Infatti i lavori sono fermi non per nostra volontà".