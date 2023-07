"Il Comune è accessibile a tutti" Il sindaco Palandri replica a Melio

Il Comune di Poggio a Caiano ha due ingressi, quello principale su via Cancellieri con gli scalini e quello laterale, con la rampa di accesso per i disabili.

Il sindaco Riccardo Palandri risponde al consigliere regionale Jacopo Melio che ieri, sulle pagine de La Nazione, aveva criticato questa decisione dicendo che i "disabili dovranno passare dall’ingresso laterale che fino ad ora era l’unico accesso, dando vita così a cittadini di serie A e B". "Il municipio è la casa di quanti vivono a Poggio ed era giusto che quell’ingresso adesso fosse di nuovo fruibile per dare un segnale, appunto di apertura – dice Palandri – e le affermazioni del consigliere Melio lasciano il tempo che trovano. La verità è sotto gli occhi di tutti: da lunedì scorso il Comune ha due ingressi, uno dei quali per le persone diversamente abili. Non capisco i commenti di Melio. Inoltre, suggerisco al consigliere regionale di informarsi meglio, prima di dire cose non vere come quando asserisce che gli sono state riportate voci secondo le quali durante i primi due consigli comunali sia stato chiuso l’accesso laterale. Falso. E ci meravigliamo che una persona intelligente come Melio faccia una polemica tanto sterile, quando in Regione i problemi da affrontare sono ben altri. Ma non si perde occasione per gettare fango e screditare un’amministrazione solo perché di un colore diverso da quello del consigliere. Ora viene fuori questa diatriba: quando in passato il portone principale era aperto nessuno ha mai fatto discussioni in merito". La consigliera di Forza Italia di Carmignano Angela Castiello, invita Melio a Carmignano: "La sede della polizia municipale è inaccessibile ai disabili. Invito quindi Melio e sono pronta a sottoscrivere un documento insieme a lui affinché tutti possano entrare al comando della polizia municipale, perché questa è una cosa vergognosa".