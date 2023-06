Il Comune contrattacca "Sono i residenti a chiedere controlli Il T-Red tutela i pedoni"

Ogni giorno 442 multe. Un numero impressionante di multe a Prato nei primi tre mesi del 2023. Dati che in proiezione per tutto l’anno portano a una cifra potenziale di 160.000 verbali. Saremmo, quindi, di fronte a un record storico per il nostro territorio, che mediamente stazionava intorno alle centomila multe l’anno e che solo post covid si era attestato su numeri maggiori, toccando l’anno scorso i 135.318, per un importo di 12 milioni e mezzo di euro (i dati furono forniti dal consigliere comunale d’opposizione Marco Curcio in seguito a uno specifico accesso agli atti).

Ma quindi cosa è successo in questi primi tre mesi del 2023? A dare una spiegazione è il Comune. "C’è stato sicuramente un aumento dei controlli – spiegano dall’amministrazione comunale –, dettato dalle richieste degli stessi cittadini. Sulla pulizia strade, ad esempio, sono gli stessi residenti a chiedere una maggiore presenza della polizia municipale, altrimenti diventa difficile effettuare una pulizia completa degli spazi. E’ chiaro che la municipale non può essere presente a ogni singola pulizia strade e quindi viene effettuata una programmazione, che poi porta ad elevare sanzioni nel momento in cui non c’è il rispetto del codice della strada". Sul fronte multe del T-Red per il superamento della striscia d’arresto con semaforo rosso, dal Comune ricordano che lo stesso avviene anche a Pistoia, Comune guidato dal centrodestra. E che di fronte all’infrazione la sanzione è inevitabile. "Il meccanismo sanzionatorio è automatico – proseguono –. La Lega forse insinua che la municipale dovrebbe chiudere un occhio?". L’amministrazione comunale spiega che la situazione non è modificabile: "O non si installano i T-Red, oppure si accettano le multe di fronte alle infrazioni. Tra l’altro si parla di una norma a tutela di pedoni, ciclisti e degli stessi automobilisti". Nel replicare alla Lega, il Comune ricorda anche che "se ci sono state tutte queste multe, l’unico motivo è il mancato rispetto del codice della strada". L’ultima precisazione è anche un dato politico considerando la posizione del Carroccio e il volantinaggio di ieri pomeriggio in via Ferrucci.

"Non c’è alcun accanimento, né tentativo di vessare gli automobilisti – si sottolinea –. Si tratta di semplice rispetto delle regole". Inoltre viene ricordata la classifica italiana sulle città con maggior tasso di sanzioni stradali, che vede Prato a metà graduatoria.

Sdb