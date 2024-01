"Il Comune continua a snobbarci". L’ira del Museo della Linea Gotica

Scintille tra il Museo della Linea Gotica e il Comune di Montemurlo. Il motivo è legato alle iniziative di promozione territoriale nelle quali l’amministrazione non coinvolge, a detta dei gestori, l’associazione che fgestisce lo spazio espositivo di via Montalese. Eppure è un luogo frequentato, di reperti storici che ha ottenuto importanti riconoscimenti anche all’estero.

"A Montemurlo esiste un museo ricco di reperti storici riguardanti la seconda guerra mondiale, attivo da 24 anni e che da sempre e soprattutto negli ultimi anni si è distinto per ricerche di rilievo internazionale, collaborazioni con le scuole, turisti che arrivano da tutto il mondo e da tempo al primo posto delle attrazioni turistiche di Montemurlo secondo Google e Trip Advisor. Tuttavia tutto questo non sembra bastare per meritarsi un invito a partecipare agli eventi legati al turismo e alla promozione territoriale del Comune", interviene il direttore del Museo Giuseppe Aucello. "Non è la prima volta che l’amministrazione ignora la nostra realtà: era già avvenuto in occasione del convegno sul turismo del 15 ottobre 2022 al quale aveva fatto seguito un chiarimento con l’assessore alla promozione Giuseppe Forastiero - aggiunge il direttore - successivamente il Museo storico della Linea Gotica aveva promosso una serie di eventi che avevano dato risalto a Montemurlo in tutto il mondo tanto da ottenere due articoli sul Sunday Times". Traguardi che non sembrano aver sortito alcune effetto: "Apprendiamo purtroppo di un nuovo e interessante evento di promozione turistica territoriale ’Ambitour’ che ha fatto tappa anche a Montemurlo con 50 operatori del settore per il quale, nuovamente, non si è pensato che la presenza dell’unico Museo di Montemurlo fosse essenziale. Dispiace molto, inoltre riceviamo continuamente visitatori dalla Nuova Zelanda, dall’Australia, dal Sudafrica, dalla Germania, dall’Olanda, dall’India, dall’Inghilterra, dalla Svizzera, alcuni dei quali hanno scritto delle mail al comune per chiedere la necessità di dare risalto a questa struttura anche tramite semplici cartelli di indicazione stradale".

Si tratta di un’attività lunga decenni e portata avanti solo grazie alla passione: "Oltre alla visita al museo organizziamo dei battlefield tour per far vedere le trincee dove gli eserciti alleati hanno combattuto durante il settembre del 1944 - conclude Aucello -. Qualche mese fa abbiamo ricevuto la visita del multimiliardario sudafricano Koos Bekker, che si è complimentato per la passione e la cura con cui è e catalogato ogni singolo angolo del museo".