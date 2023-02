Il Comune cerca sponsor per le iniziative culturali

Il Comune di Vaiano cerca soggetti privati interessati alla sponsorizzazione per la copertura finanziaria di una serie di iniziative e manifestazioni culturali e di promozione del territorio. L’avviso è rivolto a soggettiimprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, e istituzioni che potranno decidere di sostenere finanziariamente, tecnicamente o in maniera mista (economica-tecnica) uno o più eventi del Comune di Vaiano durante il corso del 2023.

In particolare si andranno a finanziar la mostra dall’11 marzo al 2 aprile del pittore Piero Arrighini a Villa Il Mulinaccio e sempre in aprile (22-23 aprile) “Arte in genialità – Mostra mercato dell’artigianato di qualità”. A maggio (20-21) sarà la volta di “Giochi in Villa”, due giorni per chi non ha paura di mettersi in gioco con giochi da tavolo. In estate spazio alla buona tavola con Vaiano a Tavola il 1 e 2 luglio in via Braga e, a fine luglio (o nei primi di settembre), la rassegna di teatro di figura ed arti di strada al Parco Ferri. In ottobre il Comune cerca sponsor per Dolce Stil Buono e per le celebrazioni del 40° compleanno della bibilioteca Basaglia. Spazio al Re Tartufo il 25 e 26 novembre e infine tra dicembre e gennaio 2024 per la nuova edizione de Il Natale che non ti aspetti con concerti, spettacoli, mercatini, laboratori, animazioni e decorazioni. Il bando è aperto fino al 30 settembre 2023.