Il Comune apre lo sportello legale

Nasce lo sportello legale in Comune a Poggio a Caiano. E’ un servizio gratuito in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Prato, dedicato a informazione e primo orientamento legale su argomenti e tematiche di natura civilistica. E’ possibile prenotare l’appuntamento sul sito del Comune: https:prenotazioni.comune.poggio-a-caiano.po.it. Lo sportello sarà aperto il primo e terzo martedì del mese dalle 15 alle 17 e ogni colloquio potrà durare 30 minuti e le informazioni richieste dovranno concentrarsi su questioni di carattere generale e non su casi specifici. Per informazioni sul servizio, che è frutto del rinnovo della convenzione tra il Comune e l’Ordine degli avvocati, rivolgersi al numero 055.8701285.