Il colpo in via Abba e il furto in villa

Era l’8 febbraio quando una coppia di anziani e la loro badante furono sorpresi in casa, in via Abba alla Pietà, da due banditi armati di un punteruolo. Furono attimi di terrore per i tre, fra l’altro il marito dell’anziana è disabile. La pensionata e la badante furono minacciate dai malviventi che gli puntarono il punteruolo in faccia. I balordi furono messi in fuga dal cane che si mise a ringhiare ma solo dopo aver arraffato soldi e gioielli. Risale, invece, a pochi giorni prima, un tentativo di furto all’interno di una villa sempre alla Pietà. I ladri, di cui uno aveva solo 15 anni, furono arrestati dai carabinieri. I ragazzini si erano intrufolati nella villa credendo che non ci fosse l’allarme. In realtà il segnale è arrivato all’istituto di vigilanza che ha avvertito le forze dell’ordine consentendo di intervenire in tempo per arrestare i ladri.