Il Club di Prato festeggia i primi 30 anni: l'impegno verso l'ambiente

Al Tennis club Prato serata di apertura dell’anno sociale per il Lions Castello dell’imperatore che si prepara a festeggiare il suo trentesimo anniversario di fondazione. La presidente 2023-2024 , Lucia Livatino (foto), ha illustrato alle socie agli ospiti che il filo conduttore della sua annata sarà la "sostenibilità ambientale", in un mondo che chiede una svolta culturale verso l’ambiente con tante iniziative in campo economico e sociale, dalla parte delle prossime generazioni. Il Lions Castello guarderà al mondo della scuola per sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importante responsabilità di preservare l’ambiente. Nel segno di sostenibilità, ambiente, riuso e riciclo, al Tennis club Prato sono state esposte opere che fanno parte del progetto Scart di Hera ambiente presentate dal direttore marketing e progetti innovativi, Maurizio Giani. Il progetto si pone l’obiettivo di ridare vita ai materiali dopo che sono stati etichettati come rifiuto, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte.