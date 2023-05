Il click day per la scelta del medico Subito assalto anche a liste chiuse

Sono tanti i pratesi pronti al click day della medicina generale, per scegliere ed iscriversi con i dottori che hanno dato la disponibilità ad aumentare il massimale. Ieri sono stati molti i medici di base a ricevere telefonate, messaggi e chiamate da parte di aspiranti pazienti degli stessi chiedendo lumi su quando avrebbero potuto accedere al portale (https:open.toscana.itservizi) per poter esprimere la propria preferenza per il medico di famiglia ed entrare così ufficialmente a far parte della schiera degli assistiti di questo o di quell’altro professionista. Varie sono state le voci che si sono rincorse per tutta la giornata: che l’apertura delle liste sarebbe stata nella nottata tra venerdì e sabato a mezzanotte ed un minuto, oppure oggi alle 13 o alle 14. Informazioni che i cittadini hanno ricevuto ad alcuni sportelli dei distretti e che hanno condiviso con i loro futuri medici di base. "Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall’azienda sanitaria di quanto le liste saranno aperte", chiosano diversi medici di famiglia interpellati dagli utenti.

Ed in effetti la data di avvio per le iscrizioni nelle liste dei medici ammessi all’aumento di massimale - nell’area pratese i candidati sono risultati in tutto 40, ma è stata poi l’Asl a vagliare se ciascun professionista avesse i requisiti per essere accettato - è stata fissata per il 15 maggio. Il che significa che i pratesi, come il resto dei toscani, dovranno rimandare a quella data la possibilità di scelta del proprio medico di famiglia che ha deciso di salire da 1.500 a 1.800 assistiti. Un’apertura voluta dalla Regione Toscana per fare fronte alla carenza di medici, anche sul versante di quelli di base.

Tra Prato e provincia 12mila persone potranno accedere alle nuove liste. Su 170 professionisti attivi in area pratese, però soltanto il 23,5% ha deciso di aderire alla proposta regionale, ma non è detto che tutti siano stati accettati. Chi non aveva in un primo momento tutti i requisiti richiesti, potrà organizzarsi in un secondo momento per rispondere a tutti i parametri previsti dall’azienda sanitaria e quindi accedere all’aumento di massimale. Nell’Asl Toscana Centro le richieste per accrescere il massimale al 3 maggio scorso erano state presentate da 200 medici, ma l’Asl fa sapere che soltanto un’ottantina di questi sono stati ritenuti idonei.

Dunque, se qualcosa non cambia nelle prossime ore, chi cercherà di trovare le liste aperte dei nuovi medici massimalisti, non riuscirà nell’intento e dovrà attendere con pazienza il 15 maggio, quando la decorrenza professionale (e quindi anche il compenso) partirà dal mese successivo.

Sara Bessi