Il circolo La Pira in festa. Quarant’anni di attività: "Più giorni di apertura"

Quarant’anni di attività, con la prospettiva di tornare ad aumentare progressivamente gli orari d’apertura alla cittadinanza. Il circolo Acli Giorgio La Pira ha festeggiato la ricorrenza dei quarant’anni dalla fondazione con una tre giorni di iniziative. Momenti per ripercorrere gli inizi, per raccontare l’impegno nel corso dei decenni, ma anche per gettare uno sguardo al futuro. Il circolo, infatti, oggi vive solo nel weekend: è aperto il sabato pomeriggio, la sera c’è il servizio di pizzeria e la domenica l’apertura per tutto il giorno. Ora la volontà è di togliere il cartello "chiuso" nei giorni feriali e di tornare al più presto all’antico.

La storia del circolo Acli si intreccia con quella della parrocchia, ma soprattutto con la crescita umana e spirituale di un gruppo di giovani che quarant’anni fa scelsero di rimboccarsi le maniche e di mettersi a disposizione della comunità. Lo spazio di via Donizetti, nato accanto alla chiesa di Gesù Divino Lavoratore, parrocchia eretta alla fine degli anni Cinquanta con la città in piena espansione, aprì nell’ottobre 1983 grazie all’impegno dei ragazzi e delle ragazze dell’allora parroco padre Paolo D’Errico.

Quarant’anni dopo quella esperienza c’è ancora, i giovani sono diventati nonni e nonne e continuano a fare i baristi, i camerieri e i pizzaioli volontari come servizio alla comunità.

"E un gruppo di famiglie giovani, i genitori dei bambini del catechismo, si sta affacciando per darci una mano a portare avanti il circolo. La continuità generazionale c’è", ricorda Riccardo Rotondo, presidente del Giorgio La Pira.

Per la ricorrenza ci sono stati tre giorni di appuntamenti e iniziative. Il primo è stato un dibattito sul ruolo che oggi hanno i circoli. Una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dei presidenti regionali e provinciali delle Acli, Giacomo Martelli e Agostino Mazzella, del presidente del circolo Giorgio La Pira Riccardo Rotondo, e di Massimo Certini (Fondazione La Pira).

Presenti anche il vicario generale della diocesi di Prato Daniele Scaccini, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, Dario Ercoli (Mcl), Ilaria Testa (Arci) ed Emiliano Manfredonia, presidente Acli nazionale. A moderare l’incontro è stato il giornalista Giacomo Cocchi.

Le altre iniziative hanno riguardato il concerto del coro Euphonios nella chiesa parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, e un aperitivo domenicale offerto ai presenti dopo la messa.

"Le nostre realtà territoriali rappresentano ancora un presidio sociale, un luogo di aggregazione e formazione – conclude il presidente provinciale delle Acli Agostino Mazzella –. Sono ambienti ricreativi pronti a collaborare con il territorio, penso in particolare alle parrocchie. E noi ci crediamo molto".