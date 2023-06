Il circolo Arci di Maliseti aiuta le suore

Un’iniziativa benefica per raccogliere fondi in favore dell’orfanotrofio delle suore figlie della carità di Betlemme. E’ quanto ha organizzato il circolo Arci Quinto Martini che ha promosso una lotteria per stare al fianco di un’istituzione che sostiene i bambini di ragazze madri. I biglietti possono essere acquistati nei locali del circolo in via Montalese 338, a Maliseti. Saranno in vendita da questa mattina, mentre l’estrazione dei biglietti vincenti ci sarà il 22 luglio.

"Abbiamo accolto la richiesta di don Santino Brunetti della parrocchia San Giovanni Battista di Maliseti – dice il presidente del circolo Arci Quinto Martini, Giovanni Mosca –, stando vicino a un’istituzione che vive solo della carità delle persone. In questa casa ci sono dai 110 ai 120 bambini, a cui le suore con immenso affetto, pazienza e devozione provvedono per i bisogni quotidiani: dal cibo, alla prima istruzione, alla veglia sul loro sonno". L’impegno del circolo di Maliseti è quello di raccogliere fondi per contribuire alle spese mediche e alimentari ma anche all’inserimento a scuola e al reinserimento di questi bambini nella società.

"Un sostegno ai suoi piccoli ospiti, che facciamo col cuore – conclude Mosca –. I prodotti della lotteria saranno invece donati dal negozio Vernice Freska di Maliseti".