Il Cinema Modena fa nascere dubbi: "Bene i lavori, ma chi lo gestirà?"

L’annuncio dell’imminente bando di gara per la ristrutturazione del cinema-teatro Modena, a Vaiano, ha dato il via a un’accesa discussione sull’argomento: costi, perplessità sul numero dei posti (che, nel caso la galleria non venisse ripristinata, si fermerebbero a circa 300), tempi. Opinione comune, la necessità di trovare un gestore. "Il cinema Modena va verso la riapertura – dichiara Matteo Grazzini della lista Vaianesi, all’opposizione in consiglio comunale -. L’ultima fu, assai fittizia e furba, nel 2020. Fu fatta per salvare la ’donazione’ fatta di ’Per il lavoro e la democrazia’, associazione collegata alla Cgil. Se il cinema non fosse stato riaperto entro l’anno il Comune avrebbe dovuto restituire i soldi e così fu spolverata la stanza, messe venti sedie, invitato un autore e poi è stato richiuso tutto per tre anni e mezzo, durante cui la riapertura è stata annunciata altre due volte". E prosegue: "Se quest’ultimo annuncio di riapertura andrà a buon fine tanto meglio ma saremmo a metà dell’opera perché poi il cinema-teatro va fatto funzionare con una gestione oculata e appassionata. È stata già prevista? Perché se si fanno i lavori e si tirano fuori dei milioni non si può correre il rischio di avere un’altra Villa del Mulinaccio, bella ma a rimessa!".

Anche Andrea Nieri, del gruppo Over 50, ha la sua opinione: "Tre cose – afferma -. La prima è che ci fa molto piacere sapere che siamo arrivati a questo punto, visto che come associazione abbiamo lavorato molto per la riapertura del teatro Modena e ci auguriamo che il bando per i lavori venga fatto velocemente. La spesa per la ristrutturazione è molto alta, visti i preventivi che avevamo nel 2016. Ma a questo punto, dopo la donazione e dopo i fondi arrivati dal Pnrr, bisogna andare avanti. Ci auguriamo che il Comune si stia già muovendo".

Claudia Iozzelli