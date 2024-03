Il cineforum al Garibaldi. E i film di oggi all’Eden Terminale e Pecci

Oggi al Terminale alle 18.30 e alle 21.15 prosegue la programmazione de La zona di interesse, Gran Premio della giuria a Cannes 2023, candidato a 5 Oscar. Il film di Jonathan Glazer, con Christian Friedel, Sandra Hüllersulla vita del comandante di Auschwitz e sua moglie nei pressi del campo di concentramento. Al cinema Eden di via Cairoli quattro proposte: Dune. Parte Due di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet alle 18; Volare, diretto e interpretato da Margherita Buy, con Anna Bonaiuto, Giulia Michelini e Elena Sofia Ricci alle 16 e 18.15 e 21; Un altro ferragosto alle 16, 18.15 e 21; La sala professori alle 16 e 21. Al Pecci per la rassegna Il cinema ritrovato Persepolis alle 17.15 e alle 21.15; alle 19.15 Estranei, tutti in lingua originale con sottotitoli. A Il Garibaldi nuovo appuntamento con il cineforum del mercoledì: alle 20.30 sul grande schermo "La natura dell’amore", versione originale francese con sottotitoli. Un brillante melo sentimentale di Monia Chokri , girato in 35mm, vincitore del Premio César 2024 come miglior film straniero e presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023.