Il cielo di primavera Serata Polaris al Museo di scienze

La primavera astronomica continua con la sfilata delle galassie. Le costellazioni del Leone e della Vergine sono ben visibili nel cielo, ricco di una grande varietà di questi oggetti, diversi per dimensioni e forma. Domani alle 21.30 al Museo di Scienze Planetarie torna l’appuntamento con la Serata Polaris di osservazione del cielo. Sarà presente anche la Luna, con la linea che separa la parte illuminata da quella in ombra sugli Appennini del satellite, non distante dal sito dell’allunaggio della missione Apollo15. Verrà allestita anche una sala interna, con proiezione e spiegazione dei fenomeni celesti. Al termine della serata gioco a quiz con premio per i più piccoli. Dalle 21.30 alle 23 sarà possibile visitare con la guida della Polaris anche l’intera collezione di meteoriti e minerali del Museo. Il biglietto ha il costo di 3 euro, i bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente.

In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa all’interno (con proiezione tramite software del cielo e foto degli oggetti osservabili). Prenotazione obbligatoria [email protected] Contributo per la serata (escluso visita al museo opzionale) due euro a persona.