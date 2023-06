Il ciclo dell’acqua diventa un cammino

Da dove arriva l’acqua del rubinetto? Il Cammino dell’acqua lungo il torrente Bagnolo porta alla scoperta del ciclo di potabilizzazione che dal bacino idrico di Montachiello, realizzato dal Comune di Montemurlo nel 1969, arriva fino al fontanello ad alta qualità di piazza Bini e alle case di tutti i montemurlesi. Un percorso che diventa alla portata di tutti grazie anche ai pannelli informativi, il primo installato in piazza Bini. Un cammino che unisce sport, natura, vita all’aria aperta ma anche didattica e consapevolezza della risorsa idrica. "Il cammino dell’acqua rientra in un quadro più generale portato avanti nell’ambito della tutela e sostenibilità ambientale della Montemurlo green - dice il sindaco Calamai - Allo stesso tempo quello che facciamo ci permette di far conoscere il nostro territorio e le sue ricchezze". Conoscere angoli e scorci insoliti come le cascate o il bacino di Montachiello. La prima camminata è stata guidata da Alessio Parauda della Banda dei Malandrini che si è occupata, insieme a Ikp Prato e Cgfs di ripulire il percorso e installare i cartelli direzionali e informativi. I testi dei pannelli sono stati curati da Cinzia Gianassi del gruppo trekking La storia Camminata, mentre la Vab Montemurlo si è occupata del trasporto di alcuni rifiuti presenti sul percorso. Il percorso lungo il Bagnolo è un cammino ad anello di 7,1 km, adatto a tutti, presenta un dislivello di 275 metri e ha una durata di percorrenza prevista di 2,5 ore. Sui cartelli si trova un Qrcode che sarà attivo nei prossimi giorni; inquadrando il Qrcode con lo smartphone sarà possibile scaricare la mappa del percorso. Sul territorio il sentiero è indicato attraverso 30 segnavia.