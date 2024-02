Il centrodestra spinge Cenni: "Con lui si può vincere"

"Io sono Gianni". E noi siamo tutti con te. E’ il messaggio che arriva dal centrodestra pratese il giorno dopo l’ufficializzazione del lancio della candidatura dell’ex assessore di FdI Gianni Cenni, un appuntamento dal titolo "Io sono Gianni", appunto, in programma sabato alle 15,30 a Il Garibaldi, in pieno centro. Un sostegno convinto e immediato è arrivato ieri dal sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli: "E’ il nostro candidato. Il centrodestra è compattissimo intorno a Gianni e sono sicuro che faremo una grande campagna elettorale e che sarà un gran sindaco". Pieno e sincero appoggio anche da Rita Pieri, che era la candidata sindaco proposta da Forza Italia. "Conosco Gianni da tanti anni, la sua preparazione, la sua onestà e il suo amore per la città. Lo sosterrò con tutte le mie energie – dice –, da amica e da rappresentante del centrodestra. Prato ha bisogno di un cambiamento e Gianni è la persona giusta. Sono convinta che abbia tutte le carte in regola per essere un ottimo sindaco, quello di cui la città ha bisogno". E a proposito di Forza Italia, da Roma è intervenuta la deputata Erica Mazzetti, per dire che "è arrivato il momento di dare una svolta nel segno della concretezza e del buongoverno anche a Prato, una grande città, con grandi potenzialità represse, fatta di persone serie e laboriose, da troppi anni soffocate da un’amministrazione inerte, burocratica e macchinosa". Per lei "Gianni Cenni, affiancato da una squadra competente e volenterosa, è il profilo giusto per guidare questo processo di cambiamento, dopo un decennio di rendering irrealizzabili e irrealizzati. Il nostro candidato, professionista stimato e già assessore, è una persona autorevole e concreta, si è sempre speso per la città e ha avuto sempre un ampio consenso popolare". Sostegno convinto anche dalla Lega: "Siamo già al lavoro già al lavoro per permettere a Gianni e alla coalizione di regalare alla città il cambiamento e la serietà che merita – sottolinea il segretario e capogruppo in Comune Daniele Spada – La coalizione ha espresso un’ottima candidatura in tempi rapidi che potranno essere sfruttati per impostare al meglio il lavoro di questi mesi, dopo fin troppi anni caratterizzati da perdite di tempo, spreco di denaro e promesse mai mantenute da parte di Biffoni e del Pd". Infine Claudiu Stanasel (Centrodestra): "Pieno e incondizionato sostegno a Gianni Cenni, che con la sua profonda esperienza politica e il suo impegno per il bene comune incarna i valori e le capacità che ho sempre ritenuto indispensabili per il ruolo di sindaco. La sua candidatura garantisce credibilità e professionalità, rappresenta un punto di svolta per il centrodestra e Prato".